وفد أمريكي يبحث في الدنمارك ملف جرينلاند

• الوفد يضم 11 عضوا من مجلس الشيوخ، برئاسة عضو لجنة ميزانية الدفاع السيناتور الديمقراطي كريس كونز

زار وفد أمريكي يضم 11 عضوا من مجلس الشيوخ، العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لبحث التوترات التي أثيرت عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

زيارة الوفد الأمريكي برئاسة عضو لجنة ميزانية الدفاع السيناتور الديمقراطي كريس كونز، تأتي على خلفية تصريحات ترامب التي قال فيها إن بلاده "بحاجة إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

والتقى الوفد خلال الزيارة برئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، وعدد من أعضاء البرلمان، وفق مراسل الأناضول.

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاءات، قال السيناتور كونز إنهم تعرفوا على كثير من الجوانب التي لم يكونوا يعلمونها سابقا عن غرينلاند، مشيرا إلى أن سكان الجزيرة نجحوا في بناء حياتهم في ظروف طبيعية صعبة.

وأضاف: "لا يوجد في الوقت الراهن أي تهديد أمني لغرينلاند، لكن هناك أسباب وجيهة لبحث استثمارات أفضل تتعلق بأمن القطب الشمالي، نعود إلى واشنطن برؤية متجددة".

من جهتها، أعربت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي عن تأثرها بلقائها مع أعضاء برلمان غرينلاند، مؤكدة أهمية نقل صوت سكان الجزيرة.

وفي سياق متصل، شهدت كوبنهاغن ومدن دنماركية أخرى مظاهرات دعما لغرينلاند، حيث أفادت وسائل إعلام دنماركية بأن مئات المتظاهرين حملوا أعلام غرينلاند ولافتات كتب عليها "لسنا للبيع"، وتوجهوا إلى مبنى السفارة الأمريكية.

كما شهدت عاصمة غرينلاند نوك مظاهرات مماثلة.

ومؤخرا، قال ترامب إن بلاده لا تريد "أن تذهب روسيا أو الصين إلى غرينلاند"، وإنه "إذا لم نستحوذ نحن على غرينلاند فستكون روسيا أو الصين جارتكم. هذا لن يحدث".

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.