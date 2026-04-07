أعلن المركز العربي للتوعية الصحية (وعي)، التابع لاتحاد الأطباء العرب، مشاركته في "اليوم العالمي للصحة"، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، للمساهمة في رفع الوعي الصحي العام، وتعزيز جودة الحياة الصحية.

ويُحيي العالم في 7 أبريل، من كل عام يوم الصحة العالمي، وهي مناسبة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على أبرز القضايا الصحية التي تواجه البشرية.

ويأتي احتفال عام 2026 تحت شعار "معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم"، في إطار حملة ممتدة تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي والتعاون الدولي في تحسين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ضمن نهج "الصحة الواحدة" الذي يربط بين هذه العناصر الثلاثة.

وتجاوبا مع هذا اليوم، قال المركز العربي للتوعية الصحية، في بيان أصدره اليوم، إنه إيمانا بأهمية موضوع (اليوم العالمي للصحة) هذا العام، سوف يتم التركيز، من خلال حملات توعوية مختلفة، علي أهمية نمط الحياه الصحي، وهو نهج شامل يجمع بين التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي، مما يعزز الصحة الجسدية والنفسية، ويقي من الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور على أبو سيف أمين عام اتحاد الاطباء العرب أن الحملة التوعوية التي سوف يطلقها مركز وعي على الإنترنت، خلال أبريل الجاري، تتضمن ملصقات ومنشورات حول سبل الوقاية من الأمراض المزمنة، والتخفيف من التوتر والضغط النفسي، إضافة إلى تقديم نصائح عن العادات التي يجب تجنبها مثل التدخين، وأهمية النشاط البدني، والتغذية السليمة، وجودة النوم.

