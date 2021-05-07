مصدر أمني لـ«الشروق»: أشرف السعد أمام نيابات الإسكندرية في 4 قضايا تبديد وشيكات

أكد مصدر أمني لـ"الشروق"، اليوم الجمعة، تسجيل 4 قضايا بمحاكم الإسكندرية، لرجل الأعمال المصري، أشرف السعد، صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال، والعائد من العاصمة البريطانية "لندن"، بعد هروب دام لأكثر من 25 عامًا.

ولفت المصدر إلى أن المحامي الخاص بـ"السعد" عمل على إنهاء الإجراءات القانونية رفقته بتقديم معارضات على الأحكام الصادره بحقه، حيث وصل رجل الأعمال تحت حراسة أمنية مشددة إلى الإسكندرية، لعرضه على النيابة العامة.

وقال المصدر إنه بالكشف على اسم "السعد" تبين أن القضايا الـ4 مسجلة بإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، بواقع 3 قضايا في نطاق قسم شرطة أول الرمل، والقضية الرابعة بقسم شرطة المنشية، موضحًا أن القضايا الأربع تتعلق بوقائع تبديد وشيكات.

وهرب "السعد" من البلاد في أشهر قضية توظيف أموال شهدتها مصر عام 1991، وتم التحفظ على ممتلكاته بمعرفة المدعي العام الاشتراكي "الكسب غير المشروع حاليًا" والذي باع ممتلكاته، لتسديد ديونه وتوفيق أوضاعه مع المتضررين.

وكان رجل الأعمال المصري، وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS778 القادمة من لندن، وأنهى المختصين إجراءات خروجه، عقب وصوله، وتم التحفظ عليه لحين بيان موقفه القانوني.

يذكر أن محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشراف السعد، رجل أعمال مصري، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة، محافظة الدقهلية، ووصلت قيمة الأموال التي كان يدير توظيفها مليار جنيه.