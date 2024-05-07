رصدت عدسات شاشة القاهرة الإخبارية من داخل بوابة معبر رفح المصري، أصوات الاشتباكات والانفجارات على الجانب الفلسطيني.
وأظهرت اللقطات تبادلا مستمرا للأعيرة النارية يصاحبها سقوط بعض القذائف من حين لآخر .
وأفاد ت بأن طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.
ونقلت القاهرة الإخبارية، بعض الصور لضحايا القصف الإسرائيلي من الأطفال داخل المستشفى الكويتي بمدينة رفح.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر في وقت سابق مساء الإثنين، بيانا قال فيه إن العملية العسكرية في رفح سوف تستمر، بعدما قرر مجلس الحرب بـ «الإجماع» استمرار عمليتها في رفح؛ من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس.
وأعلنت حركة حماس في وقت لاحق، عن قبولها اتفاق وقف إطلاق النار.