رصدت عدسات شاشة القاهرة الإخبارية من داخل بوابة معبر رفح المصري، أصوات ‏الاشتباكات والانفجارات على الجانب الفلسطيني. ‏

وأظهرت اللقطات تبادلا مستمرا للأعيرة النارية يصاحبها سقوط بعض القذائف من حين لآخر ‏. ‏

وأفاد ت بأن طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب ‏الفلسطيني.‏

ونقلت القاهرة الإخبارية، بعض الصور لضحايا القصف الإسرائيلي من الأطفال داخل ‏المستشفى الكويتي بمدينة رفح. ‏

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر في وقت سابق مساء الإثنين، ‏بيانا قال فيه إن العملية العسكرية في رفح سوف تستمر، بعدما قرر مجلس الحرب بـ ‏‏«الإجماع» استمرار عمليتها في رفح؛ من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس.‏

وأعلنت حركة حماس في وقت لاحق، عن قبولها اتفاق وقف إطلاق النار.‏

