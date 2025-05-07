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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ عمليتين عسكرتيتين ضد إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان مصور، اليوم الأربعاء، إن «سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة (إيلات) وذلك بطائرتين مسيرتين».

وأضاف أن «العملية الأخرى استهدفت هدفًا حيويًّا في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا».

وأوضح أنه «في إطار التصدي للعدوان الأمريكي نفذت قواتهم البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكري نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعددًا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة».

ولفت إلى أنه نتج عن العملية إفشال هجوم جوي كان الجيش الأمريكي يحضر لتنفيذه على اليمن، وسقوط طائرة أمريكية إف 18 بسبب حالة الإرباك والذعر أثناء عملية الاستهداف».

كما نجم عن العملية «هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان إلى أقصى شمالي البحر الأحمر»، وفق سريع.

وأوضح سريع أن «هذه العملية نُفذت قبل إعلان الولايات المتحدة وقف عدوانها على اليمن».

وأشار إلى أن «جماعة الحوثي لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للولايات المتحدة حال عودته للعدوان على اليمن».

وشدد على أن لديهم القدرات العسكرية ما يجعلها قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى «استمرار حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد».

وشدد على أن «عملياتهم مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها».