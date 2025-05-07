خبير بريطاني: ألمانيا بحاجة إلى مجلس قومي للأمن

يرى خبير بريطاني في شؤون الدفاع أن ألمانيا بحاجة إلى مجلس قومي للأمن.

وقال خبير الدفاع لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إد أرنولد، في ورقة بحثية إن مثل هذه الهيئة، التي من شأنها تنسيق عمل مختلف أجزاء الحكومة التي تتعامل مع قضايا الأمن، من شأنها أيضا أن تعزز التعاون المطلوب بشكل عاجل بين لندن وبرلين.

وأضاف الخبير أن العلاقة بين برلين ولندن قد تكون حاسمة لاستقرار أوروبا وأمنها وقدرتها على الصمود.

وكان المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس قد أعلن في يناير الماضي عن إنشاء مجلس قومي للأمن، والذي سيكون مقره داخل ديوان المستشارية.

وبحسب البيانات، سيضم المجلس وزراء الحكومة الاتحادية المسؤولين عن الأمن الداخلي والخارجي، وممثلي الولايات، وأهم السلطات الأمنية. وقال ميرتس في ذلك الوقت إن الحكومة الألمانية الاتحادية ستجد عبر هذا المجلس خطا مشتركا في كل قضية أساسية وستمثلها بشكل مشترك.

واقترح أرنولد أن تحذو برلين حذو بريطانيا في إنشاء مثل هذه الهيئة، التي اكتسبت بالفعل 15 عاما من الخبرة في هذا المجال. ودعا الخبير بوجه عام إلى تعزيز التعاون بين بريطانيا وألمانيا في مجال الدفاع بشكل كبير، مؤكدا ضرورة ذلك لملء الفراغ في السياسة الأمنية ​​الناجم عن تراجع استعداد الأمريكيين للمساهمة فيه، مضيفا أن هناك حاجة أيضا إلى تعاون أوثق في مجال الاستخبارات.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ونظيره البريطاني جون هيلي قد اتفقا بالفعل على ما يسمى بـ"اتفاقية ترينيتي هاوس" بشأن تعزيز التعاون. ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها قريبا لتدخل حيز التنفيذ.