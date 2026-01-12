أسرار وكواليس ملف المفاوضات يكشفها وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق في «الجلسة سرية»

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والذي تناول علاقة الكاتب الفلسطيني البارز ووزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، حسن عصفور بملف المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتناول الحلقة استكمالا للحوار مع الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز حسن عصفور، الذي كشف فيه عن تكوين لجنة عليا برئاسة محمود عباس أبو مازن، قبل أن يصبح رئيسا للسلطة الفلسطينية وبأمانة سر عصفور.

وتناولت الحلقة مسار المفاوضات الموازي لمسار مدريد وواشنطن في مقابل مسار المجر، حيث كانت المفاوضات الأولى من نوعها التي يقرر فيها إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي، مفاوضة منظمة التحرير الفلسطيني، كما ناقش ما إذا كان ياسر عرفات «أبو عمار» مدفوعا نحو هذا الاتجاه بعد حرب تحرير الكويت.

ويبث اللقاء يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويُعاد السبت 3 صباحًا والأحد 5 مساءً.