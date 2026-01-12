صحة غزة تعلن وفاة طفلين نتيجة البرد الشديد

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، اليوم الاثنين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 شهداء جدد، منهم 5 شهداء انتشال، و4 إصابات.

وأفادت بوفاة طفلة – تبلغ من العمر 7 أيام - وطفل آخر عمره 4 سنوات؛ نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 6 وفيات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 442 شهيدًا، و1240 إصابة، و697 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و419 شهيدًا، و171 ألفًا و318 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة