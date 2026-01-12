• كان من المقرر إطلاق ما مجموعه 16 قمرا صناعيا إلى المدار في إطار مهمة "PSLV-C62"، إلا أن فشل المهمة أدى إلى فقدان جميع هذه الأقمار..

فشلت هيئة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، الاثنين، في إطلاق مهمة "PSLV-C62" إلى المدار، بسبب خلل تم رصده في المرحلة الثالثة من الإطلاق.

وذكرت تقارير في الصحافة الهندية أن الصاروخ الذي يبلغ وزنه نحو 260 طنا، تم إطلاقه من جزيرة سريهاريكوتا عند الساعة 10:17 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت التقارير أن المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ، إضافة إلى عملية الانفصال، تمت وفق الخطة المقررة، غير أنه في المرحلة الثالثة انقطع الاتصال بين الصاروخ ومركز التحكم بالمهمة، ما حال دون وضعه في مداره المحدد.

وكان من المقرر إطلاق ما مجموعه 16 قمرا صناعيا إلى المدار في إطار مهمة "PSLV-C62"، إلا أن فشل المهمة أدى إلى فقدان جميع هذه الأقمار.

وبهذا تكون الهند قد فشلت في أول إطلاق فضائي لها خلال عام 2026.

وفي تدوينة لها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قالت هيئة أبحاث الفضاء الهندية إن مهمة "PSLV-C62" واجهت خللا في الجزء الأخير من مرحلة الإطلاق، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق مفصل للوقوف على ملابسات الحادث.