إصابة فتاة أمريكية بـ«حمى الفئران» بعد اللعب مع فأرها الأليف

أصيبت إحدى الفتيات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تدعى كالى تبلغ من العمر 8 سنوات، الجمعة الماضية، بحمى الفئران rat-bite fever، وطفح جلدي بأنحاء جسمها، بعد أن كانت تلعب فأرها الأليف.

وقالت سابرينا والدة الفتاة إن المرض بدأ ليلة الجمعة وبحلول يوم الأحد، فقدت الفتاة القدرة على استخدام يديها وذراعيها، وكان لديها طفح كامل الجسم.

وكشف الطبيب المعالج لها بمستشفي رادي للأطفال، جين بيرنز، خلال مؤتمر صحفي، أن الفتاة كانت مصابة بإكزيما على يديها، وربما تكون قد أسهمت في إصابتها بعد أن تلامس لعاب فأرها الأليف مع الجرح.

وأضاف بعد أن تم إحضار الفتاة من غرفة الطوارئ الخارجية، وبينما كنت أخرج من الغرفة، قالت لي كالي: "الشيء الذي سأفتقده كثيرا هنا في المستشفى هو فأري الأليف"، وكانت تلك هي اللحظة التي عرفت فيها ما تسبب بمرضها.

حمى الفئران يمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون علاج، وهي مرض معد يسببه نوعان من البكتيريا، التي تنتقل عادة عن طريق الاحتكاك مع القوارض التي تحمل البكتيريا، أو من خلال استهلاك أطعمة أو مياه ملوثة بفضلات القوارض المصابة، وفقا ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

قبل نحو عامين كانت الأسرة قد اشترت فأرين هما أونكس وشل من أحد متاجر طعام الحيوانات، ولم يكن هناك أي تحذير بشأن احتمال الإصابة بحمى الفئران، وكثيراً ما لعبت الأسرة معهما ولم يواجه أي فرد منا مشكلة. وفقا لسابرينا.

وأضافت أنهم قرروا نقل الفتاة إلى المستشفى بعد أن فشلت أدوية خفض الحرارة والمسكنات في معالجة الأعراض، لقد كان الوضع مخيفًا وكان من الصعب مشاهدتها في الحالة التي كانت عليها.

وقال بيرنز إن البكتيريا التي أصابت الفتاة سريعة التأثر بالمضادات الحيوية، وبدأنا بإعطائها مضاد حيوي واسع المجال دوكسيسايكلين، الذي ينتمي إلى فئة من المضادات الحيوية يمكنها معالجة أنواع العدوى الأخرى التي يمكن أن تنتقل عن طريق القراد أو البراغيث التي لدينا في المقاطعة، مما أدى إلى تحسين حالتها بشكل كبير خلال ثلاثة أيام.

وأضاف بيرنز خلال المؤتمر: "أعتقد أن الناس أصبحوا مرتبطين للغاية بحيواناتهم الأليفة، ولكن إذا علمت أن الحيوان الأليف يؤوي كائنًا حيويًا قد يكون قاتلًا، فقد تفكر مرتين قبل أن تقرر الاحتفاظ به في منزلك، مشيرًا إلى أولئك الذين اختاروا الاحتفاظ بحيوانات أليفة يجب عليهم إمتلاك الخبرة في التعامل الآمن مع الحيوان، وغسل أيديهم بعد كل احتكاك مع الحيوان.

وقال "تحتاج إلى تجنب التعرض للعض من الفئران - لأن أي قطع في الجلد يمكن أن يكون بوابة دخول كما في حالة كالي التي كانت تعاني من الأكزيما".