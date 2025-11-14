ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة كبيرة عن التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر الحالي بواقع 4ر6 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 2ر5 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا ارتفاعا بمقدار مليوني برميل فقط.

وفي ظل الارتفاع الأكثر من المتوقع، أصبح المخزون 6ر427 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 900 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 600 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 8% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.