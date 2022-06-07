بوتين يمنح المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية رتبة فريق

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منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية، رتبة فريق.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الثلاثاء، وقع الرئيس الروسي مرسوما يمنح بموجبه اللواء إيجور كوناشينكوف، رتبة الفريق.

واكتسب الفريق كوناشينكوف، شهرة واسعة أثناء تغطيته لما تطلق عليه روسيا اسم «العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس»، وبعد البيانات التي أصدرها، بوصفه المصدر الرسمي الوحيد والمعتمد لدى وزارة الدفاع الروسية.

وترأس الفريق كوناشينكوف، وحدات دعم المعلومات التابعة لمجموعة القوات المشتركة في شمال القوقاز، وقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لرابطة الدول المستقلة في منطقة الصراع الجورجي الأبخازي.

ويشغل منذ عام 2015 المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، حيث غطى العملية العسكرية الروسية في سوريا، ويعقد مؤتمرات صحفية دورية حول مسار الأعمال العسكرية، وينظم جولات صحفية للصحفيين الروس والأجانب إلى موقع القوات الروسية.