النقل تحذر من ارتكاب سلوكيات سلبية تزامنا مع التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للأتوبيس الترددي

ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية إزاء عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الإضرار بصحتهم، إلى جانب الإضرار بالبيئة، وذلك تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT اليوم الأحد.

وأهابت وزارة النقل، في بيان لها، بقائدي المركبات عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة على يسار كل اتجاه بالطريق، والالتزام بالسير في الحارات الأخرى، لافتة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري؛ بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

كما حذرت وزارة النقل من السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي أو منازل ومطالع الطريق، مهيبة بالمواطنين كذلك العبور إلى الجانب الآخر من الطريق وإلى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة أو الأنفاق المخصصة لذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري أو في مسار الأتوبيس الترددي، لتجنب وقوع الحوادث، والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة.

وأوضحت وزارة النقل أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث يتم تنفيذ المشروع بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائري.

يذكر أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT يمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم.