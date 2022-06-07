دعت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا الدول إلى القيام بما هو أفضل، وذلك مع اقتراب انعقاد قمة المناخ السابعة والعشرين المقرر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وذكرت الأمم المتحدة -في بيان نُشر على موقعها الرسمي- أنه بدأ في مدينة بون الألمانية مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ، ويهدف إلى تمهيد الطريق لنجاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والمقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومات منذ اختتام الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في مدينة جلاسكو باسكتلندا في نوفمبر الماضي، والتي شهدت الانتهاء بنجاح من التفاصيل التشغيلية لاتفاق باريس لعام 2015، مما يمهد الطريق لتنفيذها.

وستركز الحكومات خلال اجتماعها في مدينة بون بألمانيا على العمل في المجالات الرئيسية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ ودعم البلدان النامية، والخسائر والأضرار، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأكدت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا -خلال حديثها في افتتاح جلسات مؤتمر بون- ضرورة أن تتخذ الحكومات "تدخلات وقرارات على المستوى السياسي في كل مجال من هذه المجالات من أجل تحقيق حزمة متوازنة".

وقالت باتريشيا إسبينوزا: "إن القيام بذلك سيرسل رسالة واضحة للعالم بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، لأن العالم سيكون لديه سؤال واحد في شرم الشيخ: ما هو التقدم الذي أحرزتموه منذ جلاسكو؟".

ومع وجود 197 طرفا رسميا، تحظى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعضوية شبه عالمية، وهي المعاهدة الأم لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعام 2015، والتي تهدف إلى الحفاظ على ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية هذا القرن، إلى أقل من درجتين مئويتين، ودفع الجهود الرامية للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وحذرت كبيرة المسؤولين المعنيين بتغير المناخ في الأمم المتحدة من أن تغير المناخ يتقدم باطراد، مشددة على ضرورة زيادة الطموح بشكل عاجل لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، مشيرة إلى الحاجة إلى إجراءات فورية وإحراز تقدم في بون.

وأضافت باتريشيا إسبينوزا أن العالم يتوقع أن تسير هذه المفاوضات بشكل أسرع، متابعة: "إنهم يعلمون أنه بينما التزمت الدول بالوفاء بهدف 1.5 درجة لاتفاق باريس، فإن هذا الالتزام يستلزم اتخاذ إجراءات متسارعة وزيادة الطموح المناخي".

ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيركز مؤتمر COP27 بشكل أساسي على التنفيذ، ومن المتوقع أن تظهر الدول كيف ستبدأ -من خلال التشريعات والسياسات والبرامج- في وضع اتفاق باريس الطموح موضع التنفيذ.

وأعلنت باتريشيا إسبينوزا نهاية فترة ولايتها في المنصب بعد ست سنوات على رأس أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وحثت المندوبين على مواصلة دعم عمل الأمانة، و"التعددية الشاملة"، التي تشمل عمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين بالتصدي لتغير المناخ.