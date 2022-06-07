شركات النقل الألمانية: بداية ناجحة لتذكرة النقل المخفضة رغم تكدس القطارات

أعرب رئيس رابطة شركات النقل الألمانية اينجو فورتمان عن اعتقاده بأن بداية العمل بتذكرة النقل المخفضة (9 يورو) كانت ناجحة وذلك رغم تكدس القطارات ولاسيما في الرحلات السياحية في عيد العنصرة.

وقال فورتمان اليوم الثلاثاء:" كنا نتوقع امتلاء المركبات والأرصفة بشدة في العطلة الأسبوعية في عيد العنصرة، وقد تأكد ذلك" مشيرا إلى أن شركات النقل والركاب كانوا مستعدين لذلك بشكل جيد جدا.

وأضاف فورتمان أن شركات النقل تغلبت على مشكلة الطلب المرتفع.

تجدر الإشارة إلى أنه أصبح بإمكان كل شخص في ألمانيا شراء تذكرة شهرية بـ9 يورو يمكنه التنقل بها في كل أنحاء ألمانيا على متن وسائل النقل العام وذلك خلال الفترة بين مطلع الشهر الجاري حتى نهاية آب/أغسطس المقبل (لكل شهر تذكرة)، ويأتي ذلك كواحد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

وقالت الحكومة الألمانية إنها ستزود الولايات الـ16 بـ5ر2 مليار يورو لتعويض شركات النقل عن الإيرادات المفقودة.

وأضاف فورتمان أن العديد من القطارات على الطرق السياحية كانت مكتظة :" وكان يتعين في بعض الأحيان إغلاق أرصفة في التقاطعات الكبيرة لخطوط السكك الحديدية مثل كولونيا أو هامبورج أو برلين وذلك بسبب الاندفاع الكبير"، لكنه قال إن عمليات إخلاء القطارات أو إخلائها بشكل جزئي ظلت "الاستثناء المطلق".

وتابع فورتمان أن الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب خلال عيد العنصرة أوضحت " أننا بحاجة ماسة إلى الاستثمارات اللازمة للتوسع والتحديث وتوسيع قدرات عروضنا".

ورأى فورتمان أن المدن الكبرى مستعدة بشكل جيد وقال إن عدد الركاب زاد مع العمل بالتذكرة المخفضة مطلع الشهر الجاري بنسبة نحو 10% مقارنة بالأيام السابقة على هذا اليوم " لكن العرض المتاح كان كافيا لتشغيل سلس".

وطغى على عطلة عيد العنصرة حادث القطار الذي وقع في بافاريا ليلة السبت/الأحد من الأسبوع الجاري والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.