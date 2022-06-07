دعت دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) إلى سرعة منح أوكرانيا صفة مرشح للاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا في فيلنيوس اليوم الثلاثاء إن "منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، هو رسالة سياسية مهمة يتعين علينا أن نبعث بها بأسرع ما يمكن. وقد حان الوقت لإعلان أن أوكرانيا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ناوسيدا: "ليس لدينا حق أخلاقي يجعلنا نفوت هذه اللحظة، فأوكرانيا تدافع عن هذا الحق بدمائها".

يذكر أن اجتماع شولتس مع ناوسيدا في فيلنيوس شارك فيه أيضا رئيسا وزراء إستونيا ولاتفيا كايا كالاس وكريسانيس كارينس، وقد طالب الأخيران أيضا بمنح أوكرانيا أفقا مستقبليا واضحا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن دول البلطيق الثلاث أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 2004، وهذه الدول هي أكبر الداعمين لأوكرانيا.

وتتجاور الدول الثلاث مع روسيا كما تتجاور لاتفيا وليتوانيا مع بيلاروس حليفة روسيا .

وقال كارينس:" نحن دول البلطيق وخصوصا لاتفيا، لا نزال ندرك بشكل جيد جدا مدى إيجابية الإشارة التي تم إرسالها إلينا من جانب الاتحاد الأوروبي، وكيف أن هذه الإشارة – الخاصة بالانضمام للاتحاد الأوروبي مستقبلا- تسببت في إصلاحات مثمرة".

ولم يدل شولتس بتصريحات في هذه القضية التي لم تحدد فيها الحكومة الألمانية موقفا حتى الآن.