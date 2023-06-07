نيويورك تسجل أسوأ تلوث هواء في العالم فيما تشتعل حرائق الغابات في كندا

أفاد موقع شركة "أي كيو أير"، المتخصصة في تكنولوجيا مراقبة تلوث الهواء وجودته، بأن نيويورك كانت المدينة الأكثر تلوثا في العالم مساء أمس الثلاثاء، فيما غطى الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية المدينة بالضباب.

وأضافت الشركة السويسرية أن مستويات تلوث الهواء في المدينة اعتبرت في النطاق "غير الصحي" وكانت أعلى من تلك في العاصمة الهندية نيودلهي والعاصمة العراقية بغداد الساعة 0125 صباحا بتوقيت نيويورك.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، تضررت مدن أخرى في أمريكا الشمالية من جراء دخان حرائق الغابات غير المسبوقة ومن بينها ديترويت.

وقال عمدة نيويورك، إريك أدامز، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إنه جرى إصدار نصائح صحية بشأن جودة الهواء لكل الضواحي الخمس، ومن المتوقع تحسن الأحوال الجوية صباح اليوم الأربعاء، ولكن سوف تسوء مجددا في وقت لاحق في اليوم.

ووصل المؤشر الأمريكي لجودة الهواء بالنسبة لنيويورك إلى 222 على مقياسها الذي يمتد من 0 لـ500 في الساعة 0105 صباحا، ليضع الهواء في فئة "غير صحية بالمرة".

وكندا على مسار تسجيل أسوأ موسم حرائق غابات تشهده على الإطلاق، في حال استمر معدل الحرق بنفس الوتيرة. ويقول المسؤولون الحكوميون إن نحو 3.3 مليون هكتار احترقت حتى الآن. وهناك نحو 413 حريقا مشتعلا حاليا.