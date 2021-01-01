ريتشاردسون الأسرع في سباق  100 متر هذا العام

أطلقت النجمة الأمريكية، شاكاري ريتشاردسون، العنان لتأهلها إلى بطولة العالم لألعاب القوى للمرة الأولى، بتحقيقها أسرع زمن في سباق 100 م هذا العام مسجلةً 10.71 ثوان، وذلك في بطولة الولايات المتحدة المقامة في يوجين بولاية أوريجون.

وحققت ريتشاردسون أفضل زمن شخصي في مسيرتها، لتواصل بدايتها القوية لموسم تبرز فيه بطولة العالم في بودابست، خلال أغسطس المقبل.

وسجلت الأمريكية زمنا قدره 10.76 ثوان في لقاء الدوحة، ضمن الدوري الماسي، في 5 مايو الماضي، بعد شهر من تحقيقها 10.57 ث، لكن بمساعدة الرياح في فلوريدا.

وتفوقت في يوجين على أفضل وقت هذا العام، الذي كان من نصيب الإيفوارية ماري-جوزيه تا لو، وحققته منتصف الشهر الماضي (10.75 ث).

وحُرمت ريتشاردسون من خوض أولمبياد طوكيو في صيف 2021، بسبب تناولها الماريجوانا، ولم تتأهل الى بطولة العالم العام الماضي بعد فشلها في التجارب الأمريكية.

وفضلت العداءة، البالغة من العمر 23 عامًا، والتي قالت هذا الموسم إنها تريد تعويض الوقت الضائع، عدم التحدث عن أدائها من أجل التركيز على الدور قبل النهائي والنهائي، اليوم الجمعة.