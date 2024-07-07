 ريان أساسيا في تشكيل سيراميكا لمواجهة الجونة بالدوري - بوابة الشروق
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ريان أساسيا في تشكيل سيراميكا لمواجهة الجونة بالدوري

محمد عاطف
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 6:25 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 6:40 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 30 الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الجونة نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب خالد بشارة، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - احمد القندوسي - محمد توني .

خط الهجوم: چون إيبوكا - احمد ياسر ريان.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - احمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - محمد عادل.


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