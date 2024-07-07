مصطفى فتحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد بالدوري

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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء الاثنين على ستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي