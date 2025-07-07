ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في شمال العراق إلى 12

ارتفع عدد قتلى الجنود الأتراك الذين تعرضوا لغاز الميثان خلال عمليات بحث وتمشيط أمس الأحد في أحد الكهوف بمنطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، إلى 12.

وجاء ذلك بحسب ما ورد في منشور لوزارة الدفاع التركية على حسابها بمنصة "إكس" اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، وأكدت فيه "استشهاد 4 جنود آخرين ليرتفع عدد الشهداء من 8 إلى 12".

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأحد، أن 19 جنديا تعرضوا لغاز الميثان داخل كهف على ارتفاع 852 مترا في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجنود كانوا يشاركون في عملية متواصلة للعثور على جثمان جندي استشهد في 2022 بنيران الإرهابيين في المنطقة".

وذكرت أن "الجنود الذين تعرضوا لغاز الميثان في الكهف، نُقلوا إلى المستشفى ليفارق عدد منهم الحياة".

وتوجه وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى المنطقة برفقة قادة من القوات المسلحة التركية لحضور مراسم وداع الجنود.

وفي 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​"ضد جيش العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

وتعمل القوات التركية في شمال العراق ضمن عمليات موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل مقرا له.

ويُعد الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، المصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أحد أطول النزاعات المسلحة المستمرة حتى اليوم.

ومنذ عقود، تسعى الحركة القومية الكردية إلى إقامة دولة مستقلة في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي تشمل أجزاء من تركيا وإيران والعراق وسوريا.