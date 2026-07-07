تنتظر محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر، مواجهة مألوفة ضد حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، والذي سبق أن واجهه عدة مرات على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال فترة لعب صلاح في البريميرليج، وتحديدا بقميص ليفربول، واجه مارتينيز عدة مرات، عندما لعب الحارس بقميص أستون فيلا، علما بأنه كان سابقا ضمن صفوف أرسنال، لكن كحارس بديل لم يشارك بشكل منتظم.

ولم تغب أهداف صلاح عن مباريات الليفر ضد "إيميليانو" وأستون فيلا، إلا في مرات قليلة، حيث نجح النجم المصري في هز شباك الحارس الأرجنتيني 8 مرات من قبل.

وقبل مباراة دور الـ16 من كأس العالم، يأمل صلاح في أن يستحضر ذاكرة التهديف ضد مارتينيز من جديد وأن يعود لهز شباكه مرة أخرى.

وكانت المواجهة الأولى بينهما على مستوى البريميرليج مناسبة غير سعيدة لليفربول رغم تسجيل صلاح هدفين، حيث خسر الليفر 7-2 أمام الفيلاينز.

وفي مباراة الدور الثاني من نفس الموسم 2020-2021، سجل صلاح هدفا في الفوز 2-1 لليفربول على أستون فيلا بشباك مارتينيز، ليكون ثالث أهدافه في شباك الحارس الأرجنتيني.

وفي الموسم التالي 2021-2022، سجل صلاح من ركلة جزاء هدف فوز ليفربول على أستون فيلا 1-0 في البريميرليج، بشباك مارتينيز.

وعاد صلاح للتسجيل في مرمى إيميليانو بموسم 2023-2024، عندما أحرز هدفا في الفوز 3-0، ليكون خامس أهدافه بشباك الحارس الأرجنتيني.

وسجل مرة أخرى هدفا في الفوز 2-0 لفريقه بموسم 2024-2025، وأيضا بشباك مارتينيز، وفي الدور الثاني من نفس الموسم انتهت المباراة بين ليفربول وأستون فيلا بالتعادل 2-2، وسجل صلاح هدفا.

وكان آخر أهدافه – وهو الثامن له بشباك مارتينيز – قد سجله صلاح في الفوز 2-0 بالموسم الماضي.