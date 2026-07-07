 قمة الناتو.. فيدان يستقبل أعضاء بالكونجرس الأمريكي في أنقرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يوليه 2026 11:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر والأرجنتين؟
النتـائـج تصويت

قمة الناتو.. فيدان يستقبل أعضاء بالكونجرس الأمريكي في أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 11:51 ص

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، وفدًا من الكونجرس الأمريكي، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول بأن فيدان عقد اجتماعًا الاثنين، مع جين شاهين، الرئيسة المشاركة لمجموعة مراقبة حلف "الناتو" في مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية.

كما ضم الوفد الأمريكي أعضاء مجلس الشيوخ كريس كونز وديك دوربين ومايك راوندز، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تيرنر.

وانطلقت اليوم القمة 36 للناتو في أنقرة، للمرة الثانية في تاريخ تركيا بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتحظى القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك