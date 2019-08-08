تراجع حاد لأسعار النفط بعد إعلان ارتفاع المخزون الأمريكي

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعًا كبيرًا في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء، مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة غير متوقعة لمخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

ففي بورصة نيويورك للعقود الآجلة تراجعت أسعار النفط بنسبة 7ر4% لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو شهرين بعد الزيادة المفاجأة في المخزون.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 23ر2 دولار إلى 40ر51 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت، وهو الخام القياسي للنفط العالمي، بمقدار 12ر2 دولار إلى 82ر56 دولار للبرميل تسليم أكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر خام برنت بنسبة 12% منذ بداية الشهر الحالي في ظل تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أثار المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي بشأن الطلب على الطاقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 2 أغسطس الحالي بمقدار 39ر2 مليون برميل لينهي سبعة أسابيع من التراجع المطرد.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 85ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعد تراجع قدره 5ر8 مليون برميل في الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكبر قدر له منذ 2001، وهو تطور غير معتاد في ظل موسم ذروة الطلب على الوقود في العطلة الصيفية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة فإن مخزون البنزين سجل ارتفاعا غير متوقع بمقدار 44ر4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 720 ألف برميل خلال الفترة نفسها.

وارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 53ر1 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 480 ألف برميل فقط.