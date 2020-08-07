 إطلاق ألوف السلاحف الصغيرة في البحر بإندونيسيا - بوابة الشروق
الجمعة 7 أغسطس 2020 8:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إطلاق ألوف السلاحف الصغيرة في البحر بإندونيسيا

سلحفاة صغيرة اثناء اطلاقها في البحر عند شاطئ جيانيار بإندونيسيا. تصوير: سلطان انشوري-رويترز.
سلحفاة صغيرة اثناء اطلاقها في البحر عند شاطئ جيانيار بإندونيسيا. تصوير: سلطان انشوري-رويترز.
شاطئ جيانيار (إندونيسيا) (رويترز)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 8:18 م

أٌطلق سراح أكثر من عشرة آلاف من السلاحف الصغيرة لتشق طريقها في مياه البحر قبالة جزيرة بالي الإندونيسية يوم الجمعة، في إطار محاولات دعاة الحفاظ على البيئة زيادة أعداد الأنواع المعرضة للخطر وتعزيز حماية البيئة.

وحملت مجموعات صناديق يمتلئ كل منها بعشرات السلاحف الصغيرة إلى شاطئ جيانيار بالجزيرة وشجعت سكان المنطقة والمتطوعين على الاصطفاف فوق الرمال وإطلاق أفراخ السلاحف معا.

أسرعت السلاحف، التي يبلغ طول كل منها بضع بوصات فقط، فوق الرمال السوداء والحصى بينما كانت موجات المد تغمرها بالمياه.

وقالت المتطوعة الأمريكية جيسيكا ليبرمان ”شيء مثير حقا أن نرى كل هذه السلاحف يتم إطلاقها في البرية“، مضيفة أنها تأمل في أن تتمكن من البقاء على قيد الحياة.

تعد سلاحف أوليف ريدلي ضمن السلاحف البحرية الأكثر وفرة لكنها تٌعتبر، رغم ذلك، معرضة للخطر نظرا لقلة الأماكن التي يمكنها العيش فيها.

ويتراوح وزن السلحفاة البالغة في العادة بين 34 و50 كيلوجراما وطولها بين 60 و70 سنتيمترا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك