الرئيس اللبناني: نبحث إذا كان سبب انفجار بيروت تدخل خارجي أو عمل آخر

شدد ‏الرئيس اللبناني ميشيل عون، على ضرورة أن تكون التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت سريعة وفورية ومن دون تسرع، مشيرًا إلى أن القضاء عليه التحرك بسرعة ومسؤولية.

ونقلًا عن ‏«mtv» البنانية، قال عون، إنه «لم يحدد بعد سبب الانفجار فهناك احتمال تدخّل خارجي عبر صاروخ أو قنبلة أو أي عمل آخر».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.