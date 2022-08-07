مباحث البحيرة تكشف غموض العثور على على جثة فتاة بكفر الدوار

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء أحمد خلف، مدير الأمن، من كشف غموض العثور على على جثة فتاة مُلقاة بإحدى الأراضى الزراعية كائنة بدائرة مركز مركز شرطة كفر الدوار وبها سحاجات وخدوش ولم يعثر على ثمة متعلقات، حيث تبين أن واراء ارتكاب تلك الواقعة فتاة مقيمة بذات المركز وذلك إنتقاماً من المجنى عليها لخطبتها لأحد الأشخاص كانت ترتبط به عاطفياً.



وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي مأمور مركز شرطة كفر الدوار، إخطارًا يفيد العثور على على جثة فتاة مُلقاة بإحدى الأراضى الزراعية كائنة بدائرة المركز وبها اثار خنق بالعنق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان اسباب الوفاه مع عمل تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع سرعة ضبط مرتكبيها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاس اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والعقيد حازم خيرى عبادة وكيل فرع البحث الجنائى بمركز كفر الدوار ،بالفحص تين أن المجنى عليها مقيمة بدائرة المركز وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "فتاة- مقيمة بذات المركز".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة إنتقاماً من المجنى عليها لخطبتها لأحد الأشخاص كانت ترتبط به عاطفياً، حيث قامت بإستدراجها حال سيرهما بمحل الواقعة إلى طريق فرعى يمر على الأرض الزراعية محل العثور على المجنى عليها، ولدى وصولهما قامت المتهمة بمغافلتها والتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة ، وإستولت على هاتفها المحمول ولاذت بالهرب متوجهة إلى منزلها.. وعقب وصولها لمنزلها أخبرت والدها فأخذ منها هاتف المجنى عليها وقام بإخفائه بأرضه الزراعية.. أمكن ضبط والدها وتم العثور على الهاتف المحمول.