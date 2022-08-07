الأمم المتحدة: مغادرة أربع سفن محملة بمواد غذائية الموانئ الأوكرانية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أعطى الإذن بمغادرة أربع سفن أخرى، محملة بمواد غذائية من موانئ أوكرانيا إلى البحر الأسود.



وذكرت الأمم المتحدة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية - "أن أربع سفن محملة بـ161 ألفا و84 طناً من المواد الغذائية غادرت موانئ تشورنومورسك وأوديسا، حيث تتجه سفينتان محملتان بأكثر من 100 ألف طن من الذرة إلى تركيا، وتتجه السفينة الثالثة التي تحمل 45 ألف طن من الدقيق إلى الصين، والسفينة الرابعة ستسلم ستة الآف طن من زيت عباد الشمس إلى إيطاليا.



وأضاف أن سفينة الشحن الجاف MV OSPREY S، الراسية بالقرب من إسطنبول، حصلت على إذن للوصول إلى ميناء تشورنومورسك على أن يتم فحص جميع السفن في تركيا.



وكانت يوكرينفوم قد ذكرت يوم أمس الأول أن القافلة الأولى من السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية، قد غادرت موانئ أوديسا حيث تضم ثلاث سفن ومحملة بـ57 ألف طن من الذرة الأوكرانية، متوجهة إلى تركيا وبريطانيا وأيرلندا.



جدير بالذكر أنه في يوم 22 من الشهر الماضي، تم توقيع اتفاقية بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، من موانئ أوكرانيا بعد اجتماع رباعي لأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وروسيا في إسطنبول، وتعتبر أوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم، لذا فإن إمكانية تصديرها عبر الموانئ ستساعد في ضمان الأمن الغذائي العالمي.