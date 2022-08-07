وزير البنية التحتية الأوكراني: أسطول من 4 سفن محملة بالحبوب يبحر صباح اليوم

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف عبر تويتر أن أسطولا من أربع سفن تحمل شحنات من الحبوب أبحر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد من موانئ أوكرانيا في البحر الأسود، في ثاني شحنة منتجات غذائية منذ توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق عبور آمن في 22 يوليو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن السفينة مصطفى نيكاتي التي ترفع علم ليبيريا والسفن ستار هيلينا وجلوري وريفا ويند التي تبحر تحت علم جزر مارشال انطلقت محملة بما يقرب من 170 ألف طن من المنتجات الزراعية.

ولم يتم تحديد المحتويات ووجهاتها بشكل دقيق.

وفي وقت متأخر أمس السبت، وصلت سفينة الشحن فولمار إس إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وهي أول سفينة قادمة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد في فبراير.

وقال كوبراكوف: "خطوتنا التالية هي ضمان قدرة الموانئ الأوكرانية على التعامل مع أكثر من 100 سفينة شهريا".