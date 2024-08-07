هاريس تتوجه إلى ميتشجان مع والز في محاولة لحشد الدعم للحزب الديمقراطي

تعزز مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، جهودها لحشد تأييد أعضاء النقابات العمالية في الولايات المتأرجحة وراء معسكر الحزب الديمقراطي - وهذه المرة مع حاكم مينيسوتا تيم والز، الذي أعلنت هاريس أمس اختياره مرشحا لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الحزب الديمقراطى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن المرشحين الديمقراطيين سيشاركان في فعاليات انتخابية في ويسكونسن وميتشجان اليوم، حيث من المتوقع أن ينضم لهما شاون فاين رئيس نقابة "يونايتد اوتو" للعاملين في قطاع صناعة السيارات في ديترويت.

وتأتي مشاركة فاين بعد أسبوع من إعلان الاتحاد، الذي كان يدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أن ينسحب من السباق الرئاسي، عن دعمه لهاريس.

وتمثل الولايات التي تزورها هاريس ووالز اليوم، بجانب بنسلفانيا، ويطلق عليها الجدار الأزرق الديمقراطي، أهمية لآمال الحزب بالفوز في السباق الرئاسي.