فيدان ولافروف يبحثان آخر مستجدات المفاوضات بين موسكو وكييف

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرجي لافروف، آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الخميس، حسبما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

وفي وقت سابق الخميس، صرح مستشار الكرملين الروسي للشئون الخارجية يوري أوشاكوف، بأن واشنطن وموسكو اتفقتا على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة.

والأربعاء، التقى بوتين مع ويتكوف في العاصمة موسكو، وأعلنت الرئاسة الروسية أن اللقاء بين الجانبين بشأن أوكرانيا، كان مفيداً وبناءً.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.

وكان ترامب منح روسيا في 14 يوليو المنصرم مهلة مدتها 50 يوما لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، ولاحقا قلص المهلة إلى 10 إلى 12 يوما اعتبارا من 28 يوليو.