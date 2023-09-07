مساعد وزير التعليم العالي: استراتيجية التحويل الرقمي تتكامل مع مبادي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

استعرض الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة.

وأضاف كشك قمة التعليم العالي تحت شعار "تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي"، أنها تتكامل مع المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية الأول بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للتعليم العالي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، بينما يتضمن المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.

وفي كلمتها، استعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، البنية التحتية التكنولوجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وتخصصاته التقنية المختلفة، فضلًا عن المحاور الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي داخل المعهد.

وأشارت إلى جهود المعهد ليصبح أول معهد بحثي مُتخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذكي وصديق للبيئة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.