شدد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، أن الأندية المصرية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك تمثل واجهة مشرفة للرياضة المصرية، مؤكدا أن أي إنجاز تحققه هذه الأندية هو إنجاز لمصر بأكملها.

وعبر خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» عن حزنه لخروج النادي الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قائلا: «والله العظيم يوم ما النادي الأهلي خسر من صن داونز، إحنا كنا متضايقين وزعلانين جدًا؛ لأنه في الأول والآخر نادي مصري يعبر عن المصريين».

وأبدى استعداده لحضور مباريات النادي الأهلي في الاستاد برفقة الإعلامي أحمد موسى إذا وُجهت له الدعوة، قائلا: «سأشجع النادي الأهلي بالتأكيد في كأس العالم للأندية، ولو حضرتك عزمتني أشجع، هيفاجأوا إن أنا موجود قاعد في الاستاد بشجع النادي الأهلي كأي مشجع مصري».

ودعا إلى نبذ التفرقة بين المشجع الأهلاوي والزملكاوي، مؤكدا أن من حق كل منهما تشجيع فريقه؛ ولكن «أي فريق في مهمة قوية يلعب باسم مصر؛ كلنا يجب أن نكون وراءه».

كما أشار إلى تشجيعه فريق بيراميدز كذلك في مباراته بنهائي دوري إبطال أفريقيا، (وقت إذاعة الحلقة)، مازحا: «جائز بيراميدز يأخذ بثأرنا ولو أخويا أخذ بثأري أنا موافق»، في إشارة إلى ثأر بيراميدز من هزيمة الأهلي أمام صن داونز.