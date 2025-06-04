تجديد حبس مدير تعليم البحر الأحمر بعد واقعة الرشوة في الغردقة

قررت النيابة الكلية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، في واقعة ضبطه متلبسًا بطلب رشوة مالية من أحد أصحاب المدارس الخاصة بالغردقة مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

وكانت الأجهزة الرقابية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، تمكنت من إلقاء القبض على "س. ع"، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وذلك في واقعة طلب رشوة مالية من أحد أصحاب المدارس الخاصة بمدينة الغردقة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم طلب رشوة مالية من مالك مدرسة خاصة مقابل الموافقة على إلغاء القرار الخاص بوقف التحويلات إلى هذه المدرسة.

فيما تم الحصول على إذن النيابة وتمكنت الجهات المختصة من ضبط المسئول متلبسًا بالرشوة أثناء تسلمه جزءًا من المبلغ المتفق عليه بمدينة الغردقة، وذلك بعد ورود بلاغات رسمية من بعض أصحاب المدارس الخاصة تفيد بمساومته لهم مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية والرقابية المتعلقة بمدارسهم، وأن عملية الضبط جاءت بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتوثيق الواقعة بالصوت والصورة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.