أصدرت وزارة الأوقاف، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات بندب عدد من الأئمة من مديرياتهم إلى مديريات أخرى، مؤكدة أن هذا الإجراء يدخل ضمن الصلاحيات القانونية المقررة لها، ويأتي في إطار تحقيق مصلحة العمل فقط، دون أية اعتبارات أخرى.

وأهابت الوزارة في بيانها بالجميع ضرورة تحري الدقة عند نشر الأخبار أو نسب أي معلومات إلى الوزارة، مشددة على أهمية الثقة في رؤيتها لتسيير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.

كما أعربت وزارة الأوقاف عن تقديرها لجهود جميع العاملين بها من الأئمة والعاملين الذين يؤدون واجبهم في أي موقع يكلفون به، ملتزمين بأحكام القانون ومجسدين لقيم الإحسان والإتقان في أداء مهامهم.