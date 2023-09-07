- البنك يعمل بشكل كبير ونشط في مجال التمويل الصغير

- مجموعة انتسيا سان باولو وبنك الإسكندرية تواصل جهودها في مجال المسؤلية الاجتماعية للشركات

- مبادرة مع نادي أتالانتا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و أورا للتطوير داعمة للأطفال

قال دانتي كامبيوني- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية إن مصرفه يواصل جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال مبادئ راسخة للغاية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عدة اتجاهات.

واشار كامبيوني الي دعم متنوع في عدة مجالات ولا يقتصر علي نشاط واحد فهناك الاهتمام بالأطفال الأكثر احتياجاً و دمج النساء هو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. ليس فقط لدعم الملاجئ أو دور الأيتام، ولكن أيضًا لتوفير الفرص للعائلات لأن مبادرتنا الرئيسية، "إبداع من مصر"، تهدف إلى منح الفرصة للعائلات لإدارة وتنمية أعمالهم التجارية الصغيرة.

وابرمت مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية ونادي أتالانتا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و أورا للتطوير مبادرة تهدف الي تمكين الأطفال الأكثر احتياجاً من اجل استضافة معسكر أتالانتا لكرة القدم في مصر.

وحول تلك المبادرة قال كامبيوني يسعدنا إطلاق هذه المبادرة التي يهدف البرنامج من خلال هذا المعسكر التدريبي على دمج الثقافات ونشر الأمل وتوفير فرصة حقيقية للأطفال. وذلك من خلال الاهتمام ليس فقط ببناء لاعب جيد بل التركيز على بناء شخص جيد. فالمسألة مسألة قيم ونحن نعلم مدى أهمية القيم أيضًا في كرة القدم، وهذا ما نشهده حينما نتحدث عن بطلنا الوطني في مجال كرة القدم والمعروف عنه أنه ليس فقط لاعب عظيم بل شخص قوي يعبر عن العديد من القيم الإنسانية. لذلك، ما أردنا القيام به من خلال فكرة هذا المعسكر هو محاولة ضم أكبر عدد ممكن من الأطفال.خاصة وانها تاتي تعزيز لتعاون مع مؤسسات كبيرة

وتعد أتالانتا واحدة من أفضل الأكاديميات الذي ينتمي إلى فريق تاريخي ولد عام 1907 حيث تم بناء الملعب عام 1928. والذى رغم خضوعه للتطوير إلا أنه مازال يحتفظ برونقه التاريخي وما زالت بعض أجزائه تاريخية تعبر عن حقبة تاريخية عريقة"أنا على ثقة من تحقيق اهداف المبادرة " علي حد قوله. مشيرا الي التعاون المثمر مع مؤسسة ساويرس للتنمية – وأننا نتشارك في القيم التي نؤمن بها ونعمل لأجلها مع فريق أتلانتا أيضاً.

وحسب دانتي يستهدف المعسكر محاولة ضم أكبر عدد ممكن من الأطفال وتوفير فرصة حقيقة للاطفال.

وقال دانتي انناأردنا أن يكون هذا الدوري من أجل مشاركة الأطفال الأكثر احتياجاً ومنحهم فرصة للاستمتاع ببعض الوقت والبقاء معًا والاستفادة بشكل فعال من التدريب. فلدينا هدف أساسي وهو رسم البسمه على وجوه الأطفال وتنمية قدراتهم بشكل يعزز من تطورهم ليس فقط من الناحية التقنية ولكن من الناحية الشخصية أيضاُ. وربما يمكننا هذا البرنامج من اكتشاف محمد صلاح الجديد.

ويعد بنك الاسكندرية أحد البنوك القليلة، بنوك القطاع الخاص، حسب دانتي التي تعمل بشكل كبير ونشط في مجال التمويل الصغير، على سبيل المثال. ولدينا أيضًا تسهيلات محددة بشروط معينة للحرفيين المنضمين إلى إبداع من مصر. وكذلك الأمر بالنسبة للالتزام الذي يهدف إلى تضمين أكبر عدد ممكن من الأشخاص لمنحهم الفرص. ولكن اسمحوا لي أن أقول إنه بصرف النظر عن الأطفال الأكثر احتياجاً، فإننا نولي اهتمامًا خاصًا بالشباب ولدينا العديد من المبادرات لتأهيل الأجيال الشابة أيضًا التي تذهب إلى الجامعات وما إلى ذلك. أقول دائمًا إن هناك قدرًا هائلاً من المواهب في مصر ونحن بحاجة إلى دعم أولئك الذين لديهم الموارد أو ليس لديهم الموارد اللازمة للدراسة والنمو والتحسين، لأن هذا هو الطريق لدعم تقدم بلدنا.

من جانبها قالت ليلى حسني رئيس مكتب الاستدامة والتمويل المستدام ببنك الإسكندرية اننا نقوم بتنفيد هذه المبادرة مع مؤسسة ساويرس وشركاء تنمويين آخرين، أيضًا شركة أورا، لأنهم يدعموننا في أنشطة أخرى تتعلق بالأطفال. لذلك، فإن الأطفال، وخاصة الأطفال الأكثر احتياجا، هم محور اهتمام بنك الإسكندرية.

واضافت ليلى حسني ان معسكر أتالانتا لكرة القدم الذي سيقام في أكتوبر في مصر في Zed Park East، بالشراكة مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس، سيكون غريبًا بعض الشيء لأنه يضم أطفالًا من خلفيات مختلفة، أطفالًا ربما لا يعيشون مع أسرهم ولكنهم يعيشون في دور للرعاية. لذا، فإن خلفياتهم مختلفة قليلاً وصعبة في بعض الأحيان.

وقالت نورا سليم ، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إن شراكتنا مع بنك اسكندرية هي شراكة قوية بشكل لا يصدق ، سواء كان ذلك من خلال عملنا من خلال التمكين الاقتصادي للأطفال، واليوم مع أتالانتا وعندما نتحدث عن الأطفال وأنت تتحدث عن كرة القدم، أعتقد أننا جميعًا ندرك قوة هذا وما يعنيه لهؤلاء الأطفال. نؤمن جميعاً أن الأطفال لهم الحق في اللعب، ولهم الحق في أن يكونوا سعداء، ولهم الحق في الاستمتاع بطفولتهم. وهكذا كل عام نذهب إلى حديقة زد، وهي أكبر حديقة ترفيهية في مصر، وهؤلاء الأطفال يلعبون فقط. والجميل أنهم يدركون أن كل هؤلاء الشركاء يهتمون بهم بشكل أساسي، برفاهيتهم، وبفرحتهم.

وقالت سليم الشراكة مستمرة وفي النمو. إنها شراكة بدأت منذ ثماني سنوات معًا، ركزنا فيها على الأطفال المهمشين في مؤسسة ساويرس، وهي مؤسسة عائلية موجودة في مصر منذ عام 2001. منذ أن بدأنا، كان الأطفال في صميم ما نقوم به. في حين أننا نؤمن بأن الأعمال الخيرية أمر جيد، إلا أن ما نهدف إلى القيام به هو التنمية المستدامة. ولذلك، بالنسبة لنا، يعد التمكين الاقتصادي والتعليم من الركائز الأساسية لدعم الأطفال.

واضافت سليم عندما التقينا ببنك الإسكندرية وأدركنا أنه شريك يؤمن بشكل أصيل بخدمة الأطفال ودعمهم. ندعم بشكل جماعي أكثر من 27000 طفل.

اليوم ندخل في شراكة مع نادي أتالانتا وهي تجربة مذهلة للأطفال حيث ستتاح لهم الفرصة لرؤية لاعبين من إيطاليا، ليس فقط من أجل الجوانب الفنية، كما أعتقد أننا قلنا جميعًا، ولكن لإدراك أن كل هؤلاء الأشخاص يهتمون بي. إنهم يهتمون بأن أستمتع، ويهتمون بأن أتعلم، وربما أستطيع أن أصبح محمد صلاح في يوم من الأيام.

الآن يتواجد حسب سليم 350 طفلًا، الأطفال متحمسون لاختيارهم من قبل اللجان للحضور إلى نادي أتالانتا. ونحن في الواقع نناقش معًا الآن كيفية التوسع قليلًا لإضافة المزيد من الأطفال وأود أن أقول إن هذا أيضًا يمثل تحديًا رائعًا لمدربي أتالانتا ، لأنهم سيرون طريقة مختلفة، وشغفًا مختلفًا من الأطفال الذين ينتظرون هذه الفرصة لتأتي من الخارج.

وعن الية اختيار الاطفال المشاكرين في المبادرة قالت ليلي حسني انه يتم من خلال المدربين، يتم اختيار الأطفال لوجودهم في الدوري، عملنا مع أكثر من ٧ جمعيات أهلية، و تم اختيار أطفال متميزين في مجال الكورة من قبل كل جمعية، و شارك هؤلاء الأطفال في الدوري. حاليا، سيتم اختيار ١٢٠ طفل من أصل ٣٥٠ لحضور المعسكر.

واضافت حسني ان بنك الإسكندرية ليس ممول فقط، لأن لديه فلسفة في الشراكات، نعمل بطريقة participatory approach، نتدخل في شراكتنا لمعرفة كل شيء. في الدوري كان لنا وجود مع كل الجمعيات لنرى كيف يتم اختيار الأطفال، وكيف يتم الدوري، ويوجد أشخاص من بنك الإسكندرية ومن مؤسسة ساويرس يقومون بحضور الدوري بانتظام.

وقال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى - لشركة أورا مصر للتطوير العقاري ان المبادرة تؤكد علي اهمية تركز على الناشئين، فالتجارب العالمية جعلتنا نبدأ بشكل مختلف والتركيز على قاعدة الناشئين. في ظل صعوبة السفر للخارج والالتحاق بأكاديميات عالمية، فكرنا نركز على الناشئين وبالتالي جاء التفكير في شراكات مع الأندية الأجنبية والتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.