أعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم السبت.

وقال في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم بعد فتح مراكز الاقتراع بساعتين بلغ مليونًا و69 ألفًا و872 ناخبًا، ما يمثل نسبة 4.56%.

وافتتحت مراكز الاقتراع، اليوم السبت، أبوابها، أمام 24 مليون جزائري، للتصويت بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين.

ويتنافس في هذا الاستحقاق كل من: مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليونا و351 ألفًا و551 ناخبًا يحق لهم التصويت بالاستحقاق الرئاسي، بينهم 23 مليونًا و486 ألفًا و61 ناخبًا داخل الوطن، بنسبة 47% نساء و53% رجال.