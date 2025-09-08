منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادًا لمواجهة التأهل للمونديال

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى العاصمة واجادوجو بعد رحلة طيران استغرقت نحو ست ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو مساء الثلاثاء المقبل عند السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويرافق البعثة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، إلى جانب طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة في بوركينا فاسو.

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 19 نقطة، متقدمًا على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة، فيما يأتي منتخب سيراليون ثالثًا بـ9 نقاط، ثم غينيا بيساو بـ7 نقاط، وإثيوبيا بـ6 نقاط، بينما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.