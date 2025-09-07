العملات الرقمية تسير عكس الاتجاه وأكبر الخسائر من نصيب المرتبطة بعائلة ترامب

محللون يتوقعون ارتفاع «ترامب$»

تشهد أسواق الأسهم والسندات موجة صعود مدفوعة بتزايد الثقة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبًا بخفض أسعار الفائدة، تواصل العملات المشفرة السير في الاتجاه المعاكس، رافضةً الانضمام إلى هذا الزخم الإيجابي، وكانت التراجعات الأشد من نصيب الرموز والشركات المرتبطة بمشاريع لها صلة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت قد استفادت سابقًا من سياساته الداعمة للعملات المشفرة.

وسجلت الأصول المشفرة والأسهم المرتبطة بها مزيدًا من الخسائر الخميس، وتراجعت أسهم شركة "آلت5 سيجما كورب"، التي تمتلك رمز "ولفاي" المرتبط بمشروع التمويل اللامركزي "ورلد ليبرتي فاينانشال" التابع لدونالد ترامب، بنحو 12%، لتسجل خسائر تجاوزت 50% خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة ولفاي نفسها بنحو 25%، ليصل انخفاضها إلى حوالي 50% منذ بداية تداولها في يوم عيد العمال (1 مايو الماضي).

كما شهدت شركة "أميركان بيتكوين كورب"، وهي شركة تعدين بدأت التداول الأربعاء ويشارك فيها إريك ترامب، انخفاضًا حادًا بلغ نحو 22%، في ظل استمرار تقلبات السوق على مشروعات العملات المشفرة المرتبطة بعائلة ترامب.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، نظمت شركة "ورلد ليبرتي فاينانشال" فعالية مباشرة، حضرها أكثر من 2000 شخص يوم الخميس الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة بلومبرج نيوز الأمريكية: "يركز فريق الشركة على تطوير وتقديم منتجات رائدة مثل (يو إس دي 1)، التي يمكن أن تنقل قوة التمويل اللامركزي إلى ملايين المستخدمين حول العالم".

وأطلق ترامب، عملة رقمية جديدة تحمل رمز "ترامب $"، في 17 يناير الماضي، وقبل 3 أيام من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

وخلال 24 ساعة من إطلاقها، ارتفعت قيمتها من أقل من دولار واحد إلى أعلى سعرٍ مسجل حتى الآن، والذي بلغ 75.35 دولارًا، ممّا يشير إلى زيادة تجاوزت 34,000%، قبل أن تنخفض لتستقر مبدئيا عند سعر 35.2 دولار بقيمة سوقية تزيد عن 7.23 مليار دولار في الأسبوع الذي يلي إطلاق الرمز.

وخلال يومين تصدرت العملة قائمة أكبر 20 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لجميع الرموز أكثر من 27 مليار دولار، مما جعل حصة ترامب تتجاوز 20 مليار دولار.

يذكر أن ترامب كان سابقًا من المنتقدين للعملات الرقمية، حيث وصفها بأنها “مشروعات احتيال”. ومع ذلك، سرعان ما تغيرت مجرى الأمور، حيث تبنى ترامب موقفا مناهضا للعملات الرقمية خلال حملته الانتخابية الثانية. كما صرّح ترامب خلال حملته بأنه سيجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات الرقمية على الأرض” في تعبيره إذا تم انتخابه مجدّدا.

وتشير توقعات محللين، رصدها موقع " أيكون بينتش" إلى أن عملة "ترامب$" ستشهد انتعاشا سعريا في الأشهر القليلة المقبلة، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الرمز إلى 110 دولار في شهر فبراير. وباعتبارها عملة رقمية ميمية، قد يتأثر السعر بالتقلبات السوقية، مع متوسط سعري يناهز 115 دولار في الشهر الثالث بعد إطلاق العملة.

كما تشير التوقعات الأكثر تفاؤلاً إلى وصول العملة إلى علامة 150 دولارًا، وذلك مع حلول شهر نوفمبر 2025.

من جانب آخر، يراهن المتعاملون في العقود الآجلة المرتبطة بالفائدة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ الخفض هذا الشهر، وربما بنسبةٍ تصل إلى 50 نقطة أساسٍ دفعةً واحدة، وذلك بعد بياناتٍ أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف في أغسطس، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.