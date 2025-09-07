٨ مصابين جراء حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل في بورسعيد

أصيب ثمانية أشخاص فى حادث تصادم وقع بين ميكروباص أجرة وسيارة نقل على طريق بورسعيد - دمياط.

كان اللواء محمد خليل الجمسي مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، تلقى اليوم الأحد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وآخرين ميكروباص بسبب السرعة، وذلك على طريق بورسعيد - دمياط.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين لمستشفى الزهور لتلقي العلاج اللازم من إصاباتهم، التي تنوعت بين كدمات وسحجات وجروح سطحية متفرقة بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الغرب، وجار استكمال الإجراءات القانونية.