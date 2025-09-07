مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تحطم سيارة في أستراليا

لقي مراهق حتفه ونُقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى بعد تحطم سيارة كانت الشرطة تطاردها شمال سيدني ليل السبت.

وقالت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز إن أفراد الشرطة حاولوا إيقاف مركبة كانت تسير بسرعة عالية على طريق سريع يبعد 190 كيلومتراً شمال سيدني في منطقة هانتر بالولاية حوالي الساعة 11:55 مساءً يوم السبت، بحسب القناة التاسعة الإخبارية الأسترالية.

في حين أنه يزعم أن السائق لم يتوقف كما طلب منه، بدأت عملية مطاردة واستمرت حتى تحطمت السيارة.

وعلق كل من السائق، وهو ذكر يبلغ من العمر 14 عاماً، والراكب الأمامي، وهو ذكر يبلغ من العمر 17 عاما، داخل حطام السيارة. وتم إخراج كليهما وتلقيا العلاج من قبل مسعفي الإسعاف، لكن الشاب البالغ من العمر 17 عاماً توفي في مكان الحادث.

وتم نقل السائق جوا إلى المستشفى مصابا بجروح لا تعتبر مهددة للحياة. كما تم نقل ثلاثة ركاب خلفيين، وهما فتيان يبلغان من العمر 14 و 17 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما، إلى نفس المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إنه يعتقد أن السيارة التي كانوا يستقلونها قد سرقت من أحد المتاجر في المنطقة في وقت ما بعد الساعة الخامسة مساء يوم السبت.