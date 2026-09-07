تتجه أنظار الوسط الثقافي بعد غد الأربعاء، 9 سبتمبر، إلى إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول في دورتها لعام 2026، بعد وصول خمس روايات إلى القائمة القصيرة للجائزة.

وكان مجلس أمناء الجائزة، بالشراكة مع دار الشروق، قد أعلن القائمة القصيرة في ذكرى ميلاد الفنانة إيمان خيري شلبي، مؤسسة الجائزة، وضمت، بالترتيب الأبجدي:

1. «أنثى ذبابة الخيل» للكاتب محمد عبد السلام إدريس.

2. «سبع محاولات للطيران» للكاتبة مروة مجدي.

3. «سيرة 14 أم الغلام» للكاتبة شيماء جلهوم.

4. «القتل بدوام كامل» للكاتب محمد العبادي.

5. «يد الخالق وعصا الشيخ» للكاتب بهاء نجيب بغدادي.

ومن المقرر أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز، في إطار شراكتها مع الجائزة التي تهدف إلى اكتشاف أصوات روائية جديدة وإتاحة فرصة النشر أمام الكتاب الذين يخوضون تجربتهم الروائية الأولى.

وأعلنت إيمان خيري شلبي فكرة الجائزة عام 2020، تخليدًا لذكرى والدها الروائي الكبير خيري شلبي (1938–2011)، وانطلاقًا من السعي إلى تقديم وجوه إبداعية جديدة في عالم الرواية، ومساندة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة نشر أعمالهم من قبل.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملًا روائيًا سابقًا، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، بما يجعلها منصة لاكتشاف المواهب الروائية الجديدة ودعم انطلاقتها الأولى إلى عالم النشر.