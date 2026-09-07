طلائع الجيش يقتنص تعادلًا ثمينًا أمام القناة في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة طلائع الجيش والقناة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ونجح القناة في التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل ماولي وايو هدفًا في الدقيقة 44، مستغلًا عرضية متقنة من حازم أبو سنة من الجهة اليمنى، ليقابلها بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات سكنت الزاوية اليمنى للمرمى.

وأعاد طلائع الجيش المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 67، عن طريق إسلام محارب، الذي استغل عرضية محمد عاطف من الجانب الأيمن، وحولها بلمسة رائعة من على حدود منطقة الست ياردات إلى داخل الشباك.

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة مع بحث الفريقين عن هدف حسم النقاط الثلاث، واعتقد القناة أنه سجل هدف الفوز في الدقيقة 93 عن طريق محمد حمدي زكي، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويلغي الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «VAR»، بسبب وجود خطأ ارتكبه حازم أبو سنة في بداية الهجمة.

واستمر التعادل حتى صافرة النهاية، ليحصل كل فريق على نقطة من المباراة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد القناة إلى 6 نقاط في المركز السابع.