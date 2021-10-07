روسيا: الناتو يدمر العلاقات مع موسكو بطرد دبلوماسيين

انتقد الكرملين بشدة، اليوم الخميس، قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسحب اعتماد ثمانية دبلوماسيين روس بمقر الحلف العسكري في بروكسل.



وقال الناتو أمس الأربعاء إنه سحب اعتمادات الدبلوماسيين؛ لأنهم يعملون سرا ضباطا للاستخبارات.



وتقلص أيضا الحد الأقصى لأفراد الوفد الروسي لدى الناتو إلى النصف من 20 إلى 10 أفراد.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أفعال الحلف أظهرت عدم جديته بشأن رغبته في تحسين العلاقات.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن بيسكوف قوله: إن تلك الأفعال لا تسمح لنا بأن يكون لدينا أوهام بشأن تطبيع محتمل للعلاقات واستئناف الحوار مع الناتو، على العكس، فإن هذه الاحتمالات قد دُمرت تماما بشكل عملي.



وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لم يقدم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج تفاصيل عن طبيعة النشاط الروسي، لكنه قال إن القرار ضد المبعوثين الثمانية لا يتعلق "بأي حدث خاص" في دولة عضو بالناتو.



وأضاف أنه بدلا من ذلك، لاحظنا على مدار بعض الوقت زيادة في النشاط الخبيث لروسيا، ومن ثم يجب أن نكون يقظين وبالطبع يجب أن نتحرك عندما نرى أعضاء الوفد الروسي لدى الناتو يقومون بنشاط لا يتماشى واعتمادهم.



وشدد ستولتنبرج على أنه على الرغم من الواقعة، يريد الناتو مواصلة الحوار مع موسكو.



وكان الحلف اتخذ خطوة مشابهة تعود إلى عام 2018، عندما طرد سبعة دبلوماسيين ردا على هجوم بغاز للأعصاب "نوفيتشوك" في بريطانيا على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال ونجلته يوليا.