الخارجية الروسية: سنرد على طرد عدد من موظفي بعثتنا لدى الناتو

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها سترد على طرد عدد من موظفي البعثة الروسية لدى "الناتو"، واصفة اتهامات الحلف للدبلوماسيين الروس بممارسة أنشطة ضارة بأنها ليس لها أساس من الصحة ومليئة بالنفاق.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية، اليوم الخميس: "إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتصريحات هذا الحلف وأفعاله مليئة بالنفاق"، مشيرة إلى أن حلف شمال الأطلسي طلب منذ فترة قصيرة تعيين مندوب روسي دائم لديه في بروكسل وعدم الاقتصار في الاتصالات على مستوى القائم بأعمال.

وأضافت أن قرار الحلف بسحب اعتماد عدد من موظفي البعثة الروسية لديه؛ "لم يكن مفاجأة بالنسبة لموسكو، لكن المفاجأة كانت في الغطرسة بسبب عدم تقديم سبب رسمي لذلك"، مشيرة إلى أن عدد أفراد البعثة الروسية لدى الحلف تقلصت من قبل في عامي 2015 و2018.

وتابعت: "لقد أصبحت عدم رغبة أعضاء حلف الناتو في التفاعل مع روسيا واضحة بشكل قاطع ولا رجعة فيها، وسننطلق من هذا أثناء اتخاذ إجراءات الرد على الخطوة الأطلسية".

وكان حلف الناتو قرر أمس، سحب اعتماد 8 موظفين من أفراد البعثة الروسية لدية في بروكسل وترحيلهم إلى روسيا، مكتفيا بـ10 أفراد فقط من أصل 18 شخصا مكونين لهذه البعثة.