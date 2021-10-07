المكسيك تعيد عشرات المهاجرين من هايتي إلى وطنهم

أعادت المكسيك مجموعة أخرى من المهاجرين من هايتي إلى وطنهم، اليوم الأربعاء، على متن طائرة تقل 129 راكباً متوجهة إلى بورت-أو-برنس.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المكسيك لم تحدد ما إذا كان جميع الأفراد قد عادوا طواعية من عدمه إلى هايتي، مشيرة إلى أنه يبدو أن بعضاً ممن كانوا على الطائرة أجبروا على العودة لبلادهم.

وأضافت الشبكة أن رجال الشرطة والحرس الوطني وموظفو الهجرة في المكسيك قد رافقوا المهاجرين حتى المدرج المؤدي إلى الطائرة ضماناً لرحيلهم.

يُشار إلى أن حوالي 15 ألف مهاجر أغلبهم من هايتي قد تجمعوا في وقت سابق الشهر الجاري على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة.