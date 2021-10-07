 المكسيك تعيد عشرات المهاجرين من هايتي إلى وطنهم - بوابة الشروق
الخميس 7 أكتوبر 2021 3:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

المكسيك تعيد عشرات المهاجرين من هايتي إلى وطنهم

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 2:07 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 2:07 ص

أعادت المكسيك مجموعة أخرى من المهاجرين من هايتي إلى وطنهم، اليوم الأربعاء، على متن طائرة تقل 129 راكباً متوجهة إلى بورت-أو-برنس.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المكسيك لم تحدد ما إذا كان جميع الأفراد قد عادوا طواعية من عدمه إلى هايتي، مشيرة إلى أنه يبدو أن بعضاً ممن كانوا على الطائرة أجبروا على العودة لبلادهم.
وأضافت الشبكة أن رجال الشرطة والحرس الوطني وموظفو الهجرة في المكسيك قد رافقوا المهاجرين حتى المدرج المؤدي إلى الطائرة ضماناً لرحيلهم.
يُشار إلى أن حوالي 15 ألف مهاجر أغلبهم من هايتي قد تجمعوا في وقت سابق الشهر الجاري على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك