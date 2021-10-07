تسلم وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس من سفير جمهورية صربيا لدى بغداد اوروش بالوف دعوة رسميّة مُوجهة من وزير الخارجية الصربيّ نيكولا سيلا كوفيتش لحضور العراق قمة دول عدم الانحياز التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الستين للمُؤتمر الأول لتأسيس الحركة، والتي تستضيفها جمهوريَّة صربيا الأسبوع المُقبل في العاصمة بلجراد.

ورحّب الوزير - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بالدعوة ، منوهاً إلى الدور الإيجابيّ الذي تسهم من خلاله الحركة في تحقيق التكامل والاستقرار والتعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تحقيق علاقات مُتوازنة من شأنها تلبية طمُوحات الشعوب في تحقيق التنمية المُستدامة .

وأعرب حسين عن تطلّعه لتطوير التعاون الاقتصادي بين بغداد وبلجراد، خصوصاً في مجال الصناعة النفطيّة التي تمتلك صربيا خبرة فيها. داعياً الشركات الصربيّة إلى الاستثمار في العراق، ولاسيَّما مشاريع إعادة إعمار البنى التحتيّة.

من جانبه، ثمّن السفير الصربي الدور العراقي والجُهُود التي تبذلها الحكومة العراقيَّة لتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.