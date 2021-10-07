 رئيس وزراء بيرو يستقيل من منصبه ويثير أزمة حكومية - بوابة الشروق
الخميس 7 أكتوبر 2021 6:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء بيرو يستقيل من منصبه ويثير أزمة حكومية

رئيس وزراء بيرو
رئيس وزراء بيرو
رويترز
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 6:18 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 6:18 ص

بعد نحو شهرين من تولي الحكومة الجديدة في بيرو مقاليد الحكم، استقال رئيس وزراء البلاد من منصبه.

وقال الرئيس بيدرو كاستيلو في كلمة للشعب: "لقد قبلنا استقالة رئيس مجلس الوزراء جيدو بيليدو أوجارتي الذي أشكره لخدماته للبلاد".

وتعني استقالة رئيس الوزراء أنه يجب على جميع الوزراء إخلاء مناصبهم. وأعلن كاستيلو أنه سيتم أداء اليمين الدستورية لحكومة جديدة في وقت لاحق من المساء.

وأدى كاستيلو، المدرس القروي السابق، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في نهاية يوليو بعد فوز بهامش ضئيل للغاية في الانتخابات وأسابيع من المشاحنات القانونية مع المرشحة اليمينية الشعبوية كيكو فوجيموري.

وكانت الأشهر القليلة الأولى للرئيس الجديد عديم الخبرة، صعبة.

استقال وزير الخارجية هيكتور بيجار بسبب تعليقات مثيرة للجدل حول الإرهاب فى بيرو خلال شهر من تولي الحكومة مهامها .

ويجري التحقيق مع بيليدو بتهمة غسل الأموال وتبرير الإرهاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك