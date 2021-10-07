الجزائر تؤكد دعمها جهود المبعوث الأممي الجديد بالصحراء الغربية

عبرت الجزائر، اليوم الخميس، عن ارتياحها لتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا خاصا للصحراء الغربية، مبدية استعدادها لدعم جهوده في المنطقة.

وأعربت الجزائر، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، عن "عميق استيائها من تأخر الطرف المغربي في استبدال هورست كوهلر الذي قدم استقالته سنة 2019".

ووفق البيان، "يتزامن تعيين دي ميستورا واستئناف الأعمال القتالية في أعقاب قرار وقف إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال المغربي التي ما تزال مستمرة بصورة غير قانونية منذ نوفمبر 2020".

وأشار إلى أنه "(الجانب المغربي) قام بانتهاك صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقعها الطرفان والتي أيدها مجلس الأمن لتجريد منطقة الكركرات من السلاح".

وأكدت الجزائر "استعدادها دعم جهود دي مستورا فيما يتعلق بمفاوضات مباشرة وجدية بحسن نية ودون شروط مسبقة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

ووصفت الخارجية الجزائرية جهود المبعوث الأممي في الصحراء الغربية بالمهنية، مؤكدة ضرورة سير الأمور وفق ما يتماشى مع القرار الذي اتخذه مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، في شهر مارس الماضي.