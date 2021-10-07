رئيس الوزراء الإيطالي يشيد بميركل: سنفتقدها

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بالمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، نتيجة الخدمات التي قدمتها للاتحاد الأوروبي.



وفي أعقاب لقاء مع ميركل في العاصمة الإيطالية روما، قال دراجي اليوم الخميس إن السياسية الألمانية لعبت دورا حاسما في تشكيل مستقبل أوروبا في الأعوام الستة عشر التي قضتها في الحكم.



وكانت ميركل توجهت إلى إيطاليا في وقت سابق من اليوم؛ لإجراء محادثات ثنائية مع دراجي يحتمل أن تكون الأخيرة لها كمستشارة.



وأضاف دراجي أن ميركل تصدت خلال عقد ونصف العقد لكل الأزمات بهدوء وبعزيمة وبفكرة أوروبية، مشيرا إلى أن ميركل "وزيرة للتعددية" في أوقات توجه فيها الكثيرون نحو النعرة القومية، وأردف أنها تعد مثالا للكثير من الفتيات والشابات الراغبات في خوض عالم السياسة، ونحن سنفتقدها.



ورغم أن من المحتمل أن تظهر ميركل في روما وهي تتقلد منصبها الرسمي مرة أخرى على الأقل خلال قمة العشرين في العاصمة الإيطالية آواخر الشهر الجاري، فإنها أعلنت أنها ترغب في أن تعود إلى المدينة الخالدة مرة أخرى بشكل شخصي.



وقالت ميركل: "يمكنني أن أعيش حبي لإيطاليا بشكل مختلف تماما عندما لا أصبح مستشارة".